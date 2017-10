Actualidade

O ministro dos Transportes de Moçambique disse hoje que contratos que tinha assinado com membros da sua família, mas, entretanto, anulados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), vão manter-se e ser rubricados por outro governante.

"O mesmo documento, com mesmo valor conteúdo e formato vai só ser alterado para ser assinado por um outro membro do Governo", o que deve acontecer dentro de dois a três dias, referiu.

Aquele governante falava à margem das celebrações do dia da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), um evento organizado em coordenação com as Linhas Aéreas de Moçambique (LAM).