A chefe da diplomacia da União Europeia lamenta que nem todas as potências mundiais estejam do lado da sociedade civil e garantiu que a Europa irá continuar a apoiar os defensores dos direitos humanos em todo o mundo.

No prefácio do Relatório Anual da União Europeia (UE) sobre Direitos Humanos e Democracia no Mundo em 2016, a que a Lusa teve hoje acesso, a alta-representante da UE para as Relações Externas, Federica Mogherini, recordou que nesse ano o mundo testemunhou o regresso de tendências autoritárias e um ataque generalizado contra a sociedade civil.

"Os conflitos, a instabilidade política e também fenómenos globais como a migração colocam novos desafios aos direitos humanos em todo o mundo", alertou, lamentando que, neste contexto, as organizações da sociedade civil estejam a "passar tempos difíceis em muitas partes do mundo".