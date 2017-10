LE

Abel Ferreira disse hoje que o Sporting de Braga vai precisar de "muita qualidade e intensidade" para levar de vencida os búlgaros do Ludogorets, na quinta-feira, na terceira jornada do Grupo C da Liga Europa de futebol.

"Vamos precisar de muito músculo, muita qualidade e intensidade, nivelar os índices de agressividade e, se for possível, correr mais e ser mais intensos do que o Ludogorets. Cada duelo que ganharmos será meio golo na baliza do adversário", afirmou o treinador do Sporting de Braga, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Abel Ferreira elogiou a equipa búlgara, atual líder do seu campeonato e que tem dominado o futebol do seu país, com seis títulos nos últimos seis campeonatos.