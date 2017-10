Actualidade

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se em Bruxelas, entre quinta e sexta-feira, numa cimeira na qual vão discutir as negociações com o Reino Unido para o 'Brexit' e o futuro da União a 27.

Na agenda de trabalhos dos líderes europeus, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, contam-se também, a nível de política externa, discussões sobre "os acontecimentos profundamente preocupantes" na Coreia do Norte, assim como a situação no Irão e na Turquia.

As atenções estarão todavia centradas na questão do 'Brexit', que será discutida nos dois dias, pois na quinta-feira à noite a primeira-ministra britânica Theresa May faz questão de partilhar com os seus parceiros europeus as suas "reflexões sobre o ponto da situação das negociações", e na sexta de manhã os líderes da UE a 27, já sem May na sala, discutirão entre si como prosseguir essas negociações, além de um debate sobre o caminho a seguir sem o Reino Unido.