Incêndios

Os incêndios de domingo atingiram total ou parcialmente 28 habitações permanentes, cerca de uma dezena de empresas e queimaram seis mil hectares de floresta no concelho de Penacova, disse hoje o presidente da Câmara, Humberto Oliveira.

Mas, "acima de tudo", este município do distrito de Coimbra "tem quatro mortes a lamentar" e esse "é o principal prejuízo", que não é quantificável a nenhum nível, afirma Humberto Oliveira, sublinhando que a vida humana ultrapassa qualquer valor.

As 28 primeiras habitações completamente destruídas ou ardidas em parte desalojaram várias famílias, todas, no entanto, já acolhidas por familiares e em cooperação com entidades como instituições particulares de solidariedade social, acrescentou.