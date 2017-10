Incêndios

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural afirmou hoje que tinha indicação de que a gestão do Pinhal de Leiria era a adequada, mas admitiu que aquela mata nacional possa vir a ser gerida de uma outra forma.

"A informação que tenho é que a gestão de combustível tem sido realizada, do ponto de vista técnico, de forma adequada", afirmou hoje aos jornalistas o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, questionado sobre a gestão e limpeza do Pinhal de Leiria, também conhecido como Pinhal do Rei, que está a cargo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

O ministro sublinhou que tem de confiar "nos serviços técnicos", apesar de não menosprezar, nem subestimar, "os alertas e as opiniões de técnicos exteriores à administração e de cidadãos interessados".