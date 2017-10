Actualidade

A Ordem dos Médicos do Centro (SRCOM) exigiu hoje ao ministério da Saúde a divulgação da correta lista de espera para consultas e cirurgias na região "sem recurso irregular de limpeza de ficheiros e manobras administrativas".

Em comunicado enviado à agência Lusa, Carlos Cortes, presidente da SRCOM, justifica a exigência na sequência da divulgação dos resultados da auditoria do Tribunal de Contas ao acesso a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde, "no âmbito da qual se concluiu que os resultados apresentados publicamente são falsos".

Considerando "chocante a adulteração das listas de espera para consultas e cirurgias", Carlos Cortes quer a reposição da verdade "em nome da transparência e da seriedade", e também em nome dos 2.600 doentes "que morreram antes de serem operados" e dos mais de 27 mil doentes que ficaram em lista de espera por uma cirurgia nestes últimos três anos".