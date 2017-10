Incêndios

Os deputados à Assembleia da República cumpriram hoje um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos incêndios do fim de semana, em que morreram pelo menos 41 pessoas.

O voto, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, foi aprovado por unanimidade, após um debate em que ninguém bateu palmas.

Na bancada do Governo, estavam o primeiro-ministro, António Costa, de gravata preta, e restantes membros do executivo, que, a seguir, participam no debate quinzenal.