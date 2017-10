Incêndios

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, afirmou hoje que os prejuízos nos incêndios de domingo e segunda-feira devem superar os registados no fogo de Pedrógão Grande.

"Nos sete municípios de Pedrógão Grande os prejuízos foram estimados em valores superiores a 500 milhões de euros. Pela área geográfica agora atingida e pela violência do incêndio, não é difícil chegar à conclusão que estes prejuízos superarão muito largamente esse montante", disse Capoulas Santos, que falava aos jornalistas após uma reunião com presidentes de municípios do distrito de Leiria afetados pelos incêndios de domingo, na Marinha Grande.

O ministro sublinhou que, no incêndio de Pedrógão Grande, sete concelhos foram atingidos, sendo que agora há "mais de 30 municípios afetados".