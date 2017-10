Incêndios

O fogo que deflagrou no domingo consumiu três mil hectares de floresta em Alcobaça, distrito de Leiria, onde arderam dez habitações de segunda habitação, informou o presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio.

O autarca teme agora que o incêndio que fustigou o concelho possa ter "impactos no âmbito do turismo", recordando que a floresta que ardeu situa-se junto à orla marítima, afetando todas as praias no norte do concelho de Alcobaça.

O fogo criou "um problema ambiental brutal", sendo necessário salvaguardar agora os aquíferos, que podem ser contaminados pela matéria ardida, disse Paulo Inácio, que falava aos jornalistas após uma reunião de autarcas do distrito com o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos.