Incêndios

As chamas que atingiram o concelho de Nelas, no domingo e na segunda-feira, consumiram 38,5% da área total do município, revelou hoje o presidente da Câmara, que destacou o facto de nenhuma empresa ter sido atingida.

De acordo com o presidente da Câmara de Nelas, Borges da Silva, dos 12.500 hectares de área total do concelho, arderam 38,5%.

No que toca a área florestal, as chamas consumiram 4.800 dos 7.682 hectares de área florestal, ou seja, 62,5%.