Incêndios

Os incêndios que atingiram no domingo o concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, destruíram 3.130 hectares de floresta, a maioria na Mata Nacional de Quiaios, metade da qual ardeu, disse fonte da Proteção Civil municipal.

Em declarações à agência Lusa, Nuno Osório, comandante do Serviço Municipal de Proteção Civil e dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz, afirmou que os dois incêndios registados no domingo - um em Quiaios, que se estendeu a Cantanhede e Mira, e outro na freguesia de Paião, no sul do concelho - queimaram, no total, 3.130 hectares de floresta.

"Em Quiaios, ardeu 50% da Mata Nacional", adiantou Nuno Osório, frisando que se a zona litoral do espaço florestal, entre a povoação de Quiaios e as imediações da praia da Tocha, já no concelho de Cantanhede, acabou por ser poupada pelo incêndio, a zona "mais usufruída pelas pessoas", na faixa central e leste da mata, junto às lagoas das Braças e Vela, sucumbiu às chamas que queimaram quase três mil hectares de floresta.