Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, em colaboração da PSP, de cinco suspeitos de sequestrar e roubar um casal de idosos de Viana do Castelo, atuando encapuzados e munidos de arma de fogo.

Contactada pela agência Lusa, fonte de PJ de Braga adiantou que o caso ocorreu cerca das 03:00 de terça-feira, na residência do casal, sendo que a mulher se encontra "acamada" e o marido "teve de receber tratamento hospitalar".

A mesma fonte adiantou que os cinco elementos do "grupo violento", com idades entre os 21 e os 43 anos e detidos na terça-feira "durante a tarde/noite", são todos residentes em Viana do Castelo" e vão ser presentes, na quinta-feira, às autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.