Actualidade

O Sporting somou hoje o primeiro triunfo no Grupo D da Youth League de futebol, após golear a Juventus por 4-1, em Turim, na terceira jornada.

Rafael Leão (09 e 19 minutos), Miguel Luís (41, de penálti) e Jovane Cabral (44) materializaram em golo uma primeira parte demolidora do 'leão', que na segunda parte geriu a confortável vantagem, principalmente após a expulsão de Jovane Cabral (62). Capellini (74) ainda reduziu.

Com este resultado, o Sporting deixou o último lugar para somar agora quatro pontos, mais um do que a Juventus e três do que o Olympiacos, enquanto o Barcelona lidera com o pleno de nove pontos, após golear hoje os gregos por 5-0.