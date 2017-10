Incêndios

Os incêndios de domingo "destruíram completamente" 262 casas e atingiram cerca de 500 habitações no concelho de Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, disse o presidente da Câmara da vila, José Brito.

"Há muitas pessoas sem casa", sublinhou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra, referindo que algumas famílias foram alojadas em habitações de familiares, outras em casas do município e outras em instituições de solidariedade e mesmo em quartos de estabelecimentos hoteleiros, alugados, para o efeito, pela autarquia.

O levantamento rigorosa das casas que correspondem a primeiras e a segundas habitações ainda não está concluído.