A Ordem dos Médicos exigiu hoje uma auditoria independente e urgente ao Serviço Nacional de Saúde, na sequência das conclusões de um relatório do Tribunal de Contas sobre o acesso a consultas e cirurgias.

Para a Ordem dos Médicos, a análise feita pelo Tribunal de Contas "é reveladora" quando refere que "o acesso dos doentes a cuidados de saúde degradou-se em 2016".

Em declarações à agência Lusa, o bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães, considera que "é inadmissível" que as conclusões do Tribunal venham contrariar os números da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), que apontavam para menos tempo de espera na primeira consulta de especialidade dos hospitais públicos.