Incêndios

O secretário-geral comunista desafiou hoje o primeiro-ministro a investir o equivalente à resolução do Banif ou a rever as metas do défice para 2018 para defender e gerir a floresta, combater fogos e evitar a desertificação.

No debate parlamentar quinzenal, António Costa sublinhou as medidas já adotadas na proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) - 20 milhões de euros para equipas de sapadores florestais e 131 milhões de euros para prevenção de incêndios - e garantiu que não serão as contas públicas a impedir a proteção do território.

"Não será, seguramente, o nosso empenho na consolidação orçamental que frustrará aquilo que é absolutamente prioritário, que é reforçar a prevenção estrutural, conjuntural e operacional na nossa floresta", afirmou o primeiro-ministro, citando o ministro das Finanças, numa recente reunião.