Actualidade

O deputado socialista Renato Sampaio anunciou hoje que é candidato à liderança da Concelhia do PS/Porto, considerando que esta precisa de uma "liderança forte" para "obter uma grande vitória na Câmara dentro de quatro anos".

A Comissão Nacional do PS aprovou no sábado o calendário para as eleições das concelhias e secções, as quais vão realizar-se nos dias 19 e 20 e, na sequência deste anúncio, Renato Sampaio considera "estar aberto o período eleitoral no PS/Porto", estrutura atualmente presidida por Tiago Barbosa Ribeiro.

Em declarações à agência Lusa o também ex-presidente da Distrital PS do Porto referiu que "tem como objetivo a ambição de vencer, a participação dos militantes, o respeito pelos órgãos, uma nova cultura para o PS/Porto e a preparação do processo autárquico para daqui a quatro anos".