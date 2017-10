Incêndios

O Tondela considerou hoje que os mais altos responsáveis Belenenses revelaram falta de solidariedade, sensibilidade e bom senso ao não chegarem a acordo para o adiamento da partida de domingo, que vai decorrer num dos concelhos fustigados pelos incêndios.

Num comunicado emitido ao final da tarde, os 'auriverdes' informam que o jogo não será adiado e terá lugar às 16:00 de domingo, apesar do pedido de alteração de data ter encontrado "todo o acolhimento e sensibilidade" por parte da Liga Portuguesa de Futebol.

"Infelizmente, e apesar de todos os manifestos de solidariedade que as várias instituições do nosso futebol têm tido com o Tondela e com os tondelenses, o Belenenses recusou liminarmente adiar o encontro para datas que se encontram livres no calendário das duas sociedades, impondo-nos uma única proposta no mínimo afrontosa de realizar o encontro 48 horas depois [terça-feira]", refere.