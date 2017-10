Actualidade

A peça "Romeu e Julieta" é levada para a cozinha, pelo Teatro Praga, com as personagens a sofrerem metamorfoses, transformando-se em ingredientes de um 'cheesecake', segundo a versão apresentada hoje à imprensa, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Coube ao encenador Pedro Penim associar a obra clássica de William Shakespeare - publicada em 1597 - a um bolo brasileiro homónimo, estabelecendo a ponte necessária para justificar uma adaptação, sob o título "Romeu e Julieta - Uma excelente e lamentável sobremesa", em que "o sangue será afinal doce e as armas meros utensílios de cozinha", como frisa o texto de apresentação.

Contudo, o desafio de "utilizar objetos quotidianos para contar uma história (...) é absolutamente dialogante" com a encenação de "Hamlet sou eu", de 2007, por parte da mesma equipa criativa, conforme salienta a atriz Cláudia Jardim, apelidando o projeto de "irmão gémeo mais novo".