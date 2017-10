Incêndios

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, admitiu hoje que o Governo pode desencadear mecanismos semelhantes aos de Pedrógão Grande para os concelhos afetados pelos incêndios de domingo.

"Não há uma resposta pronto-a-vestir, ou seja, as respostas que em alguns casos foram identificadas e que estão a ser concretizadas principalmente nos três concelhos mais abrangidos naquele que ficou conhecido pelo incêndio de Pedrógão Grande. Na sua natureza, podem ser e devem ser generalizadas, no seu desenho específico, pode haver outro tipo de soluções ou de respostas", disse.

O governante, que falava aos jornalistas no final de uma reunião com o presidente da Câmara de Castelo Branco, depois de ter reunido, durante a manhã, com os autarcas de Oleiros e da Sertã, disse que é preciso assegurar que o conjunto de instrumentos que as políticas públicas têm para dar resposta aos impactos desta situação, sejam mobilizados.