Incêndios

O encontro entre os italianos da Juventus e o Sporting, da Liga dos Campeões de futebol, foi hoje antecedido de um minuto de silêncio em memória das vítimas dos incêndios em Portugal.

Em Turim, o estádio da Juventus 'apagou' totalmente as luzes, com uma bandeira de Portugal a surgir no escuro e as bancadas a serem parcialmente rodeadas de luzes verdes e vermelhas. O silêncio foi entrecortado por aplausos em homenagem às vítimas.

Na terça-feira, o jogo entre os alemães do Leipzig e o FC Porto (3-2), da terceira jornada da Liga dos Campeões, realizado na Alemanha, também foi antecedido de um minuto de silêncio. A mesma homenagem aconteceu hoje antes do arranque da partida entre o Benfica e o Manchester United, no estádio da Luz, em Lisboa.