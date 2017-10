Incêndios

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje que será feito "um levantamento rápido dos prejuízos" causados pelos incêndios que deflagraram domingo, atingindo vários concelhos da região Centro, e definidos os apoios a dar.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos municípios de Mangualde, Carregal do Sal e Nelas (todos do distrito de Viseu), Pedro Marques explicou que está a começar um "levantamento de prejuízos nas habitações, nas empresas, nas infraestruturas municipais e do ponto de vista agrícola e florestal", que se prolongará pelas próximas "duas a três semanas".

O governante disse que se trata de "um trabalho extenso", como o que foi feito na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande, tendo depois sido agilizados mecanismos legais que permitiram "estar no terreno agora a recuperar as habitações das pessoas, a apoiar os agricultores e as empresas".