Incêndios

O incêndio florestal que eclodiu domingo na Figueira da Foz e se estendeu a Cantanhede, no distrito de Coimbra, queimou seis mil hectares de floresta, mas não provocou danos pessoais, disse a presidente da Câmara.

"Não termos tido vidas em perigo foi o nosso grande conforto. Temi muito pior, mas felizmente não aconteceu nenhuma desgraça", disse hoje à agência Lusa Helena Teodósio, presidente da Câmara de Cantanhede.

A autarca, que no domingo esteve várias horas na praia da Tocha, povoação que ficou isolada pelas chamas, assinalou ainda a preocupação com o parque de campismo local (que foi evacuado) e uma urbanização adjacente com casas revestidas a madeira, salvos por ação de bombeiros, populares e dos serviços camarários.