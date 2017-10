Governo

A líder parlamentar de "Os Verdes" desejam um "arregaçar de mangas" de todo o Governo sobre a questão das florestas e dos fogos e não uma solução de recurso, rejeitando ainda quaisquer outras "estratégias partidárias".

"Sobre o novo ministro, o PEV nada tem a dizer. É uma competência do primeiro-ministro e só do primeiro-ministro a escolha da sua equipa. Consideramos que, agora, é tempo de passar à ação e esperamos que não seja solução de recurso, mas sim para trabalhar, arregaçar as mangas e empreender as mudanças necessárias e estruturais na floresta, de prevenção, combate e proteção de pessoas e bens", disse à Lusa Heloísa Apolónia.

O primeiro-ministro propôs hoje ao Presidente da República a nomeação de Eduardo Cabrita para o cargo de ministro da Administração Interna e de Pedro Siza Vieira para o substituir no cargo de ministro-adjunto do primeiro-ministro.