Governo

O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP-PSP) considerou hoje que o novo ministro da Administração Interna devia ser alguém fora do atual governo, referindo que teme que sejam mantidas "as mesmas linhas orientadoras".

"Defendemos que devia ser alguém de fora do atual governo. Tememos que mantenha as mesmas linhas orientadoras e que não resolva os problemas", disse à Lusa Mário Andrade, do SPP-PSP.

No entanto, o sindicalista disse esperar que Eduardo Cabrita olhe para as reais necessidades da Polícia de Segurança Pública.