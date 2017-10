Actualidade

O Benfica perdeu hoje em casa com o Manchester United, por 1-0, em jogo da terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, com os 'encarnados' a continuarem sem pontuar nesta edição da prova.

O inglês Marcus Rashford marcou, aos 64 minutos, o único golo da partida, beneficiando de um erro do belga Mile Svilar, que hoje se tornou no mais jovem guarda-redes a estrear-se na 'Champions'.

O Manchester United, de José Mourinho, soma nove pontos, mais três do que o Basileia, que hoje venceu em casa do CSKA Moscovo (2-1), que tem três pontos, enquanto o Benfica ainda não pontuou.