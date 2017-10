Celebridades

Luísa Sobral revela que já escreveu «outra canção» para o vencedor do Festival da Eurovisão 2017 durante uma entrevista concedida a um programa brasileiro.

Convidada especial do programa da TV Globo Fantástico, Luísa Sobral falou sobre o estado de saúde do irmão, Salvador, que aguarda por um transplante cardíaco.

«Claro que estou confiante. Já escrevi outra canção para ele, para quando gravar o próximo disco».

De lembrar que o vencedor do Festival da Canção 2017 encontra-se internado na enfermaria do Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, depois de ter passado pela unidade de cuidados intensivos.

No Fantástico foi ainda ouvido o cardiologista Manuel Carrageta, que explicou que o cantor de 29 anos sofre de insuficiência cardíaca: «Tem o coração cansado».

Luísa Sobral revelou ainda que escreveu a música Amar pelos Dois – o genérico da nova novela da TV Globo, Tempo de Amar – a pensar precisamente no irmão: «Sabia o quão incrível era a voz dele, mas queria que as outras pessoas também soubessem. E então a minha inspiração foi mais que tudo a voz dele, e compus com a voz dele em mente».

A compositora recordou ainda os tempos que sucederam à vitória de Salvador: «Ele não se enquadrava em nada daquilo que estava a acontecer».