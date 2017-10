Entrevista a Michael Fassbender

Michael Fassbender é o protagonista da adaptação ao cinema do livro “O Boneco de Neve”, de Jo Nesbø, expoente máximo do chamado ‘noir’ nórdico. Eis a entrevista.

Ele é em parte irlandês, em parte alemão, 100% estrela de cinema e, dos pés à cabeça, exemplo de boa estrutura física dando músculo a uma grande atração intelectual pelo que custa compreender. Dizem que casou há dias, em parte secretamente, em parte de repente, com a atriz sueca Alicia Vikander.

Seja como for, a passagem de Michael Fassbender por este mundo está a fazer-se com elegância e intriga dramática. Que bom para nós. Este ano, para além de já ter trazido de volta o universo Ridley Scott no filme Alien Covenant, aparece esta semana numa história de ‘noir’ escandinavo.

No novo e arrepiante O Boneco de Neve veste as roupas descuidadas de um polícia veterano que, nos fiordes noruegueses, tenta decifrar a obra de sangue que um psicopata vem deixando na paisagem gelada. Ao tentar perceber com que alicerces este ator é feito, o Destak fez vénia e ouviu atentamente.

Que relação tem com este polícia norueguês do filme?

Li tudo, menos o Police, publicado depois de termos feito o filme. E não li O Boneco de Neve, mas só porque o realizador me disse que, no guião, tinha acrescentado elementos de contexto. É um luxo incomensurável, quando o ator se vê obrigado a criar uma personagem de ficção mas tem ao seu dispor, mesmo assim, tanto material de alicerce. Conseguia perceber, ao longo dos livros, que aquele detetive policial tinha começado a narrativa num determinado ponto da sua vida, e que, finda a série, o mesmo indivíduo acabou por desaguar num ponto totalmente diferente. Afeiçoei-me a ele. É um homem de grande humanidade. Não gosta assim muito de pessoas. Não se encaixa no geral. E, sobretudo, não tem nada de super-herói. Cada vez que se mete à pancada sai de lá ainda mais magoado que antes.

A ver se compreendo este momento na sua vida: trabalha com este realizador dinamarquês, faz o filme na Noruega, tem sido visto ao lado de uma atriz sueca… dá ideia que as suas tendências escandinavas andam em alta. Já fala sueco com fluência?

Sei dizer Tak/Obrigado. O que já pude perceber é que os escandinavos são pessoas muito diretas, direitas ao assunto. Também sei que são bons a escrever canções em estilo pop e que, aparentemente, há um número infindável de assassinos em série nos países do norte. (risos).

Qual foi, ultimamente, a peça de arte que mais o abalou?

Difícil escolher. Diria que, ultimamente, fiquei muito impressionado com o filme Dunkirk. A meu ver, uma autêntica obra-prima da arte do cinema. Admirei a engenharia do som, a maneira como o percurso de cada uma das personagens acontece à nossa frente, achei fantástico o uso da câmara de filmar e como ela conta a história de maneira tão poética. Um verdadeiro espetáculo.

Ainda se lembra do primeiro emprego que teve como ator?

Sim, foi um anúncio da SAS, as linhas aéreas escandinavas. (risos). Acabou por ser um trabalho interessantíssimo porque implicava eu aparecer nu. O episódio não envolveu o tão conhecido divã das audições, normal em Hollywood. Seja como for, contrataram-me. Foi o primeiro teste, ganhei logo emprego. Mas, no fim, é como vencer a primeira ronda num jogo de póquer. Péssima ideia. Uma pessoa acaba por perder sempre os jogos seguintes. Ainda fiquei bastante tempo sem conseguir outro emprego. Mas é verdade. Foi mesmo assim. O meu primeiro emprego foi um anúncio de TV para a SAS em que tive de aparecer nu. Ah, aqueles escandinavos…

Como se sente agora, na década dos 40? Dizem que os 40 são os novos 20. Confere?

Sinto-me muito bem, mais velho e com mais juízo. Agora a sério: sinto-me ótimo. Lembro-me que um dos meus planos era o de trabalhar intensamente dos 20 aos 40 e, depois, reformar-me. Ou, pelo menos, dar distância às coisas. A ver o que se pode fazer a seguir. Mas, ao contrário do que esperava, estou a sentir-me muito bem onde estou.

Como se comporta quando está zangado?

Tento não entrar em rixas. Ainda me lembro de andar ao murro umas quantas vezes, quando era mais novo. Agora evito. Se há momentos de fricção, tento meditar. Ou, tão só, não dizer as palavras que custam a sair da boca. É um processo de aprendizagem. Ultimamente tenho meditado menos mas vai ser preciso corrigir isso. De resto, faço surf e participo, ao volante, no circuito de provas da Ferrari. Ora aí está outra forma de meditação, a velocidade constante, mas segura. Relaxa-me. Também tenho aprendido a esquiar. O meu Natal vai ser passado a esquiar.

Por falar em desportos de neve e em filmes policiais passados nos gelos da Noruega: quais são aqueles instantes em que se sente totalmente derretido do coração?

Adoro animais. Fico totalmente derretido na presença deles. Além deles, isto: fico cheio de felicidade quando vejo uma ligação humana no simples gesto de ajudar os outros. Especialmente quando os dias ficam mais difíceis, é bom verificar que a entreajuda ainda existe.

Você tem algum bicho de estimação?

Não. Mas adoraria ter um cão. Mas é impossível apostar nessa ideia uma vez que levo vida itinerante. Gosto muito de animais e de tudo que é cão ou gato ou cavalo.

No tal anúncio para a SAS, qual era a história que estava ali para contar?

Fazia de tipo que acordava na cama. Acordo, olho em volta e reparo que estou num quarto cor-de-rosa. Penso: mas que se passa? Onde é que estou? Constato que há uma rapariga deitada ao meu lado. Nota-se que fico mais relaxado. Estou feliz da vida, agradado com a surpresa. Depois vê-se que fico cheio de fome, tenho sede. Levanto-me da cama todo nu e vou até à cozinha. Abro o frigorífico e começo a beber leite e a comer ovos. Só então reparo que, também na cozinha, não estou sozinho. Sinto-me inquieto. Quando viro a cabeça reparo que a mãe da namorada está ali, sentada à mesa da copa, a ver tudo. Acende a luz e eu fico ali desamparado, apenas com uma planta a esconder-me as partes mais privadas. Pois, a história era só esta. Depois aparece a frase da companhia: SAS Airlines – Para Os Momentos Em Que Seria Melhor Estar Noutro Lugar.