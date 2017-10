Actualidade

Mais de 58 mil pessoas chegaram à Florida, nos Estados Unidos, vindas de Porto Rico, após a passagem pela ilha, no passado dia 20 de setembro, do furacão Maria, informou na quarta-feira o governador do estado, Rick Scott.

Segundo o gabinete de Scott, desde 03 de outubro, quando o Maria se dissipou, chegaram através dos aeroportos de Miami e Orlando, bem como do de Puerto Everglades, mais de 58 mil porto-riquenhos.

O Governo estadual abriu nestes aeroportos, bem como no Porto de Miami, centros de assistência para as famílias da ilha que ficaram sem casa devido ao impacto do furacão, que já assistiram mais de 10 mil pessoas, segundo um comunicado.