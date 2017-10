Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, participa entre hoje e sexta-feira, em Bruxelas, numa cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) que será dominada pela saída do Reino Unido do bloco europeu, o chamado 'Brexit'.

Antes de participar na cimeira, com início previsto para as 16:00 locais (15:00 de Lisboa), António Costa participará ao final da manhã numa conferência, no edifício-sede da Comissão Europeia, sobre convergência económica.

No Conselho, além de outros pontos em agenda a nível de política externa, como "os acontecimentos profundamente preocupantes" na Coreia do Norte e a situação no Irão e na Turquia, Costa discutirá com os seus parceiros as negociações em curso com o Reino Unido para o 'Brexit' e o futuro da União a 27.