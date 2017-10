Coreia do Norte

O regime norte-coreano condenou hoje as manobras navais que os Estados Unidos realizam juntamente com a Coreia do Sul esta semana na península e ameaçou responder com um "ataque inimaginável".

O Comité de Emergência em Oposição aos Exercícios de Guerra Nuclear criticou a mobilização em torno da península de ativos estratégicos nucleares por parte de Washington, através de uma nota publicada pela agência estatal norte-coreana KCNA.

O Pentágono destacou o porta-aviões de propulsão nuclear USS Ronald Reagan e dois contratorpedeiros, entre outros navios, para estas manobras que concluem a 20 de outubro.