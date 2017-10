Actualidade

O artista Nikias Skapinakis vai expor, a partir de hoje, 25 obras, criadas nos últimos quatro anos, no Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, em Lisboa, no âmbito da programação das exposições temporárias desta entidade.

"Nikias Skapinakis - Paisagens Ocultas - Apologia da Pintura Pura - 2014-2017" é o título desta exposição que reúne 25 obras, entre 23 óleos e dois desenhos, com inauguração prevista para as 19:00, e que ficará patente até 14 de janeiro de 2018.

De ascendência grega, Nikias Skapinakis, atualmente com 86 anos, apresentou a sua maior exposição antológica em 2012, com 260 obras de pintura, desenho, cerâmica e objetos documentais, no Museu Berardo, em Lisboa.