Actualidade

O Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos arranca hoje para 11 dias de folia e literatura em torno das "Revoluções, revoltas e rebeldias" que vão reunir na vila autores de 14 países.

Vinte e nove mesas de criadores, dez exposições, 15 conversas e um seminário marcam o programa da terceira e mais internacional edição do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos.

Este ano, sem financiamento do Turismo do Centro, o festival remodelou-se com uma programação essencialmente assente em parcerias com outros festivais, cidades criativas da UNESCO, editoras, institutos e universidades.