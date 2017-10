Actualidade

Os três feridos do acidente ocorrido hoje em Almancil, com duas vítimas mortais, foram transportados para o hospital de Faro em estado grave, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O trânsito foi entretanto cortado no local do acidente, uma nova variante da Estrada Nacional 125.

Uma fonte do CDOS de Faro tinha anteriormente adiantado à agência Lusa que o alerta para o acidente, que aconteceu numa variante nova da Estrada Nacional 125 junto à localidade de Troto, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, distrito de Faro, foi dado às 06:02.