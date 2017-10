Incêndios

A reforma da floresta é imprescindível, mas só faz sentido se for feita de forma integrada e em função de uma leitura e de uma estratégia integrada do território interior, sustenta a bióloga Helena Freitas.

Sem pôr em causa, de modo nenhum, a necessidade de promover a reforma da floresta e sendo "favorável", designadamente, às "recomendações da Comissão Técnica Independente" (no relatório sobre os incêndios que começarem em 17 de junho em Pedrógão Grande), Helena Freitas sublinha que a resolução dos problemas da floresta vai "muito para além da floresta", é "uma questão de valorização do território".

O interior perdeu, nas últimas décadas, "a atividade económica", a "atividade agrícola e rural", a silvopastorícia e, assim, "as pessoas que podiam fazer a diferença", sem que tenha sido criada uma alternativa, afirma à agência Lusa a professora da Universidade de Coimbra (UC), que foi coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI) entre março de 2016 e julho de 2017. Freitas critica, por outro lado, "o centralismo atávico" do país que ignora o interior.