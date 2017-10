Catalunha

O presidente do Governo catalão insistiu hoje que "a suspensão [da declaração de independência] continua em vigor", mas ameaça votar formalmente essa independência no parlamento regional se Madrid avançar com a suspensão da autonomia regional.

Numa carta em que responde ao Governo espanhol, Carles Puigdemont assegura que, "se o Governo do Estado [espanhol] persiste em impedir o diálogo e continua a repressão", o parlamento regional "poderá proceder, se estima ser necessário, votar a declaração formal de independência que não votou no dia 10" de outubro.

Madrid tinha dado na segunda-feira uma "última oportunidade", até as 10:00 (09:00 de Lisboa) de hoje, ao executivo catalão antes de ativar o artigo 155 da Constituição espanhola e "repor a legalidade" na comunidade autónoma da Catalunha.