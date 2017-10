Actualidade

Portugal mantém a liderança entre os países que mais vendem a Angola, à frente da China, que compra metade do petróleo, aumentando o volume de negócios em 47 por cento no segundo trimestre, face ao mesmo período de 2016.

Os dados constam do documento estatístico do comércio externo do segundo trimestre deste ano, elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola, ao qual a Lusa teve hoje acesso, que refere que Portugal atingiu uma quota de 17,3% de total de importações angolanas (14,89% em todo o ano de 2016), equivalente a 90.175 milhões de kwanzas (463 milhões de euros).

Apesar de ver as vendas para Angola aumentarem em termos homólogos, o volume de negócios de Portugal caiu ligeiramente (-4,5%), face ao primeiro trimestre de 2017, em que o país também liderou na origem das importações angolanas.