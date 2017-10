Actualidade

As terceiras jornadas técnicas das Residências Montepio, que se realizam na sexta-feira em Coimbra, vão debater a reabilitação como uma das respostas para a integração social plena das pessoas na sociedade, disse à agência Lusa fonte da instituição.

Depois de Lisboa e Porto, Coimbra recebe cerca de 100 profissionais de saúde para debater o papel e as técnicas de reabilitação na melhoria da qualidade de vida da população, numa iniciativa intitulada "Reabilitação - Pontes com a sociedade".

"A reabilitação tem muito a ver com o aumento da esperança média de vida, embora depois a qualidade de vida não seja assim tão boa, pelo que o nosso objetivo é reabilitar as pessoas [com necessidades] para que possam sair das nossas residências com maior mobilidade", disse à agência Lusa o diretor executivo das Residências Montepio.