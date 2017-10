Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) "está a efetuar buscas em instalações do Sport Lisboa e Benfica", no âmbito do caso dos emails, confirmou hoje à agência Lusa fonte ligada ao processo.

A notícia tem sido avançada esta manhã pela imprensa e em causa estão emails divulgados pelo FC Porto, com os 'dragões' a denunciarem uma alegada influência do clube 'encarnado' em matéria de arbitragem e no futebol português.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Benfica negou a existência de buscas no Estádio da Luz durante a manhã de hoje, assegurando que a existência de uma investigação não perturba em nada o clube.