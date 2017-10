Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) "está a efetuar buscas em instalações do Sport Lisboa e Benfica", no âmbito do caso dos emails, confirmou hoje à agência Lusa fonte ligada ao processo.

Fonte oficial do Benfica confirmou à Lusa a presença de uma equipa de investigação da PJ no Estádio da Luz, em Lisboa, a realizar diligências, reiterando que o clube encara estas ações com naturalidade.

"Inicialmente não estavam cá nenhuns inspetores e que tenha conhecimento apenas estão no Estádio da Luz", frisou a fonte 'encarnada', assegurando desconhecer a ocorrência de mais buscas noutros locais.