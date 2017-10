Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 19 out (Lusa) - David Neeleman, empresário que integra o consórcio Atlantic Gateway, informou hoje que a dívida de 600 milhões de euros da TAP começará a ser abatida em novembro de 2018, com o pagamento de 10 milhões de euros mensais.

Num pequeno-almoço/debate organizado pela Câmara de Comércio Luso-Britânico, em Lisboa, o empresário recordou que, aquando da privatização da companhia portuguesa há dois anos, foram injetados 338 milhões de euros e assumida a dívida de 600 milhões de euros, "principalmente a bancos portugueses".

Atualmente, a companhia está a pagar juros, mas em novembro de 2018 iniciará a amortização da dívida com 10 milhões de euros mensais. (Corrigiu no texto o nome do empresário, substituindo "Neelman" por "Neeleman").