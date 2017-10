Actualidade

A TAP deverá anunciar novos voos e destinos a partir do Porto na primavera, por estar em condições de concorrer com companhias aéreas de baixo custo, anunciou hoje David Neeleman, empresário do consórcio Atlantic Gateway, que detém 45% da TAP.

No pequeno-almoço/debate organizado pela Câmara de Comércio Luso-Britânico, em Lisboa, o empresário garantiu que a companhia aérea nacional está "mais preparada para concorrer" e que estão a ser feitos planos para garantir mais voos no aeroporto do Porto.

"Talvez na primavera possamos anunciar mais destinos e voos do Porto", informou o empresário, recordando que a TAP ao "sair de alguns mercados cedeu para a Ryanair e easyJet".