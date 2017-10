Actualidade

O primeiro álbum dos Sitiados, homónimo e lançado em 1992, volta a ser editado 25 anos depois, com mais de 20 temas extras e imagens inéditas, revelou hoje a editora Sony Music.

"Sitiados" sairá a 03 de novembro numa edição remasterizada, com 25 temas adicionais, imagens inéditas dos arquivos pessoais dos músicos e textos do jornalista Ricardo Alexandre e do antigo diretor da revista Blitz Pedro Gonçalves.

O álbum vendeu na altura cerca de 40 mil cópias e foi um dos maiores sucessos do grupo criado por João Aguardela. Do alinhamento original faziam parte músicas como "Vida de Marinheiro", "Pérola Negra" e "A Cabana do Pai Tomás".