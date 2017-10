Incêndios

A Câmara Municipal de Gouveia, no distrito da Guarda, tem a decorrer uma campanha de angariação de fundos monetários para apoiar as famílias deste concelho que foi "gravemente fustigado" pelos incêndios florestais de domingo e de segunda-feira.

A autarquia presidida por Luís Tadeu refere, em nota hoje publicada na sua página na internet, que, "face à onda de solidariedade que tem chegado de todos os pontos do país, com o intuito de ajudar a população do concelho de Gouveia", os interessados em contribuir para a causa solidária podem fazê-lo por transferência bancária.

O município disponibiliza para esse efeito duas contas bancárias: PT50 0036 0141 99100022583 05 (Montepio Geral) e PT50 0035 0354 00030190530 80 (Caixa Gera de Depósitos).