A agência de 'rating' Moody's mantém em "estável" a perspetiva do sistema bancário português, considerando que, apesar da "aceleração" da economia, manterá ativos e capital estáveis mas "frágeis".

Num comunicado hoje divulgado, a agência norte-americana defende que o nível dos ativos problemáticos da banca portuguesa "permanecerá elevado", apesar de prever que o "crescimento sustentado da economia" portuguesa reduzirá de forma "leve" os problemas de crédito bancário.

No documento, que recolhe as expectativas da Moody's para os próximos 12 a 18 meses, a agência sublinha que apesar de uma diminuição dos créditos problemáticos em Portugal, estes permanecerão elevados em relação aos níveis do resto da Europa.