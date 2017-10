Incêndios

O presidente da Câmara de Oleiros disse hoje à agência Lusa que o seu homólogo de Pedrógão Grande já disponibilizou ajuda para as vítimas do incêndio que afetou o concelho no domingo e que destruiu, pelo menos, 70 casas.

"Houve disponibilidade do senhor presidente da Câmara de Pedrógão Grande [Valdemar Alves] para ajudar as vítimas do incêndio. Diz que tem vários produtos que poderá ceder para a população de Oleiros", disse à agência Lusa o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

Fernando Marques Jorge explicou que, neste momento, são já várias as entidades que disponibilizaram ajuda para Oleiros, entre as quais o município de Pedrógão Grande, a EDP Solidária, Banco Alimentar, Fundação Calouste Gulbenkian, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), entre outras.