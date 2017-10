Incêndios

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, em Cinfães, no distrito de Viseu, de um pastor de 36 anos, pela alegada prática de um crime de incêndio florestal ocorrido no dia 03 de outubro.

Segundo a PJ, o suspeito foi detido "fora de flagrante delito", através da Diretoria do Norte, com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego da GNR.

A fonte refere que a detenção ocorreu no decurso de uma investigação de um crime de incêndio florestal, provocado por uma ignição ocorrida no dia 03 de outubro, no lugar da Presa, Cimo de Vila, Tendais, em Cinfães, que "pôs em perigo uma zona de habitações e consumiu cerca de 131 hectares de floresta".