Actualidade

O líder parlamentar do PS considerou hoje que a marcação pelo Presidente da República da posse dos novos ministros para sábado, antes do debate da moção de censura do CDS-PP ao Governo, tem um importante significado político.

"A circunstância de o senhor Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] ter marcado a posse de dois ministros para o próximo sábado, antes da discussão na Assembleia da República da moção censura do CDS-PP ao Governo, não deixa de ter o seu significado político", sustentou Carlos César.

Esta posição foi assumida por Carlos César antes da reunião semanal da bancada, na qual também manifestou o apoio à decisão e à forma como o primeiro-ministro, António Costa, substituiu na pasta da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa por Eduardo Cabrita.