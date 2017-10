Actualidade

O primeiro-ministro timorense, Mari Alkatiri, classificou a moção de rejeição da oposição ao programa do Governo, como um documento cheio de "vício, veneno e vingança", criticando o que disse ser um "infanticídio preanunciado" do texto do executivo

"Este documento [moção] está cheio de vício, veneno e vingança", disse Mari Alkatiri, no final do debate do programa do Governo chumbado hoje por uma moção de rejeição apresentada pelas três bancadas, maioritárias, da oposição.

"Esta é uma história de morte preanunciada. Um infanticídio preanunciado. Antes do programa ser apresentado já tinham dito que iam votar contra e rejeitar. Já vinha viciada, já estava envenenada. Foi rejeitado antes de ser apresentado", afirmou.